Motorola Moto E7 Plus officieel verschenen

Motorola heeft de Moto E7 Plus officieel uitgebracht Al eerder verscheen er informatie over de betaalbare smartphone van de fabrikant. Inmiddels is de betaalbare smartphone van Motorola ook officieel uitgebracht.

Motorola Moto E7 Plus

De smartphone beschikt over een scherpe adviesprijs en beschikt over een aantal opvallende specificaties. De Moto E7 Plus zal geleverd worden met een 5000mAh accu. Aan de achterzijde is er een 48 megapixel hoofdcamera te vinden. Naast de hoofdcamera is er ook een dieptesensor te vinden.

Onder de motorkap van de smartphone is er een Snapdragon 460 chipset te vinden in combinatie met 4GB aan RAM en 64GB aan interne opslag. Gezien het segment waarin de smartphone is te vinden zijn dit prima specificaties.

Motorola heeft de smartphone verder voorzien van een 6.4-nch HD+ LCD scherm.

Wanneer de smartphone in Nederlan zal verschijnen is vooralsnog onduidelijk. De prijs is waarschijnlijk gericht op een bedrag tussen de 250 en 270 euro.