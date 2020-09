Dit zijn de verschillen tussen de Xbox Series X en Series S

Afgelopen dinsdag heeft Microsoft na vele maanden van geruchten de Xbox Series X en S aangekondigd. De nieuwe generaties consoles verschijnen op 10 november. Tussen de Series X en S zijn toch behoorlijk wat verschillen te vinden. De belangrijkste zijn in dit artikel te lezen;

Prijs

Het grootste verschil is de prijs. De Series S zal verkocht worden voor 299 dollar, terwijl de Series X een prijs heeft meegekregen van 499 dollar. Naast de prijs is de Series S ook de helft kleineer in vergelijking met de Series X.

Disklade

Een van de grootste verschillen is dat de Series S niet beschikt over een disklade. Hiermee is deze versie volledig digitaal en iets beperkter qua opslag. Hiermee ben je voor alle games aangewezen op de online store functionaliteiten.

De console van de S Series heeft met 512GB aan interne opslag ruimte voor een aantal games. De duurdere variant heeft 1TB aan beschikbare opslag. Vooralsnog lijkt het erop dat uitbreiding mogelijk is.

Grafische capaciteit

De grafische capaciteit van de Xbox One X is aanzienlijk sneller. Qua processor en kloksnelheid zijn de chips vergelijkbaar. De Xbox One S heeft ondersteuning tot een 1440p resolutie, terwijl de Xbox One X ondersteuning heeft tot 4K.

Verschil

Welke versie is vooral een eigen keus. Op beide consoles kan je prima de nieuwste games spelen, alleen zit er op de Xbox One X een hogere kwaliteit als het gaat om de grafische kwaliteit. Het grootste voordeel is dat Microsoft hierdoor in een goedkoper en duurder segment zit.

Op 22 september verschijnen beide consoles. Sony heeft nog geen prijsinformatie en beschikbaarheid meegegeven over de PlayStation 5.