iOS 14 is vanaf vandaag beschikbaar voor de iPhone

Vanaf vandaag is iOS 14 te installeren voor iedereen met een iPhone. Naast iOS is ook WatchOS 7 en iPadOS 14, tvOS14 beschikbaar. Na een test van drie maanden is vanaf vandaag voor iedereen iOS 14 te downloaden. Apple heeft de update vanavond uitgebracht en staat nu voor je klaar om te downloaden.

Vanwege de drukte kan het even duren voordat de update gedownload zal worden. Het kan daarnaast ook even duren voordat iOS 14 is te vinden op de iPhones, aangezien de update net is uitgebracht.

De update is te downloaden via; Instellingen > Algemeen > Software-update.

iOS 14 bevat een aantal nieuwe functionaliteiten. Zo zijn de belangrijkste functionaliteiten nieuwe widgets op het beginscherm en nieuwe functionaliteiten voor de berichten en iMessage dienst. Naast de widgets zijn er een tal functionaliteiten toegewezen zoals de video’s beeld-in-beeld afspelen en om thuisschermen te verbergen.

iOS 14 is voor iedereen te downloaden met een iPhone 6s of nieuwer.

Dit zijn alle apparaten die iOS 14 ondersteunen: