PlayStation 5 pre-order in Nederland, bij deze webwinkels kan je terecht

Sony heeft vandaag na maanden van geruchten de informatie over de PlayStation 5 vrijgegeven. Het gaat hierbij om de langverwachte informatie zoals de prijs en beschikbaar. Vanaf 19 november kunnen we aan de slag met de PlayStation 5 en start de levering in Nederland. Ook de prijs is beschikbaar. De PS5 Digital Edition heeft een adviesprijs van 399,99 euro en de PS5 met discdrive heeft een prijskaartje van 499,99 euro. Qua specificaties en hardware zijn beide consoles identiek. Inmiddels is er ook meer informatie over de pre-order mogelijkheden bij Nederlandse retailers.

PlayStation 5 pre-order in Nederland

Het is bij onderstaande webwinkels alvast mogelijk om een pre-order te plaatsen voor de PlayStation 5. Inmiddels zijn de prijzen beschikbaar waarmee de pre-orders zijn gestart.

In onderstaande lijst zijn de PS5 pre-orders pagina’s te vinden. Bij deze online retailers is het mogelijk om een pre-order te plaatsen. De exacte levertijd is vooralsnog onduidelijk van de retailers. Maar hoe eerder de pre-order hoe sneller je de console zal ontvangen. De verwachting is dat er behoorlijk veel vraag zal zijn naar de nieuwe generatie consoles, waarmee er na de release een beperkte voorraad zal ontstaan. Hierdoor is het zeker geen slecht moment om alvast een pre-order in te dienen.

Vanaf morgen 17 september is de pre-order beschikbaar. Of de Nederlandse retailers ook onderdeel zijn van de pre-order is vooralsnog onduidelijk. Vooralsnog geven retailers aan dat de console nog niet te verkrijgen is via een pre-order.

Onderstaande informatie zullen we blijven bijwerken zodra er pre-orders beschikbaar zijn in Nederland. De prijs staat alvast vast met 399 euro en 499 euro.

De volgende accessoires zullen beschikbaar zijn;

DualSense controller– € 69,99

PULSE 3D – € 99,99

HD-camera – € 59,99

DualSense-laadstation – € 29,99

Media Remote – € 29,99

Bol.com pre-order

Op de Bol.com pagina is het alvast mogelijk om een e-mail in te vullen, zodra je gelijk op de hoogte gebracht zal worden bij beschikbaarheid. Vul hier je mailadres in bij Bol.com.

Pre-orders PlayStation 5

Pre-orders PlayStation 5 Digital Edition