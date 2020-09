TikTok verdwijnt op 20 september uit de Verenigde Staten

De VS heeft de maatregelen bekend gemaakt tegen de apps TikTok en WeChat. Vooralsnog is het onduidelijk of de beschikbaarheid ook in Nederland een gevaar is.

Het is nu officieel, de Verenigde Staten gaat de apps TikTok en WeChat verbieden vanaf 20 september. De VS had het Chinese moederbedrijf ByteDance tot 15 september de tijd gegeven om TikTok te verkopen aan een Amerikaanse partij. De Verenigde Staten is vooral bezorgd om mogeljke spionage vanuit de Chinese overheid via de apps TikTok en WeChat.

in een persmededeling heeft de regering Trump laten weten dat de verwachte deal tussen ByteDance en Oracle niet voldoende is.

Concreet neemt de VS maatregelen dat de apps of de code van de apps niet meer mogen worden aangeboden in Amerikaanse applicatiewinkels. De ontwikkelaars kunnen de app ook niet voorzien van nieuwe updates.

Extra tijd

De regering Trump geeft ByteDance nog een tweede kans om tegen 12 november alsnog de app te verkopen aan een Amerikaans bedrijf. Wanneer er alsnog een verkoop zal plaatsvinden zullen de maatregelen opgeheven worden. Mogelijk zal het besluit uiteindelijk geen invloed op TikTok hebben. Trump zei bereid te zijn de app toe te laten, mits de Amerikaanse activiteiten door een Amerikaans bedrijf worden overgenomen.