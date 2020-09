Sony geeft reactie op dramatische verkoopstart PlayStation 5

Sony heeft zijn excuses aangeboden voor de problemen welke zijn ontstaan tijdens de voorverkoop van de PlayStation 5.

Sony laat weten dat de pre-orders een stuk beter hadden kunnen verlopen. “Daar bieden we onze oprechte excuses voor aan.” In de komende dagen moeten er meer spelcomputers te reserveren zijn bij winkeliers. De individuele winkels moeten daar binnenkort meer over bekendmaken.

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.

Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.

And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun

— PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020