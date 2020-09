Zo laat start Microsoft in Nederland met de pre-orders voor Xbox Series X en Xbox Series S op 22 september

Na een chaotische pre-order van de PlayStation 5 start ook Microsoft met de pre-orders van de next-gen Xbox Series consoles. De voorbereiding bij Microsoft is nu al beter in vergelijking met de pre-orders bij Sony. Vanaf dinsdag 22 september om 09:00 is het mogelijk om een pre-order te plaatsen bij Nederlandse retailers. Het gaat hierbij onder andere om Bol.com, MediaMarkt en de Microsoft Store.

Xbox Series S en Xbox Series X pre-order in Nederland

In Nederland is het vanaf 22 september om 09:00 mogelijk om de Xbox Series X en Xbox Series S te pre-orderen. Vanwege de enorme populariteit is het verstandig om niet te lang te wachten met het plaatsen van een pre-order.

De Xbox Series X en Xbox Series S verschijnen voor een bedrag van 499 en 299 euro. Beide consoles verschijnen op 10 november.

Bol.com pre-order

Op de Bol.com pagina is het alvast mogelijk om een e-mail in te vullen, zodra je gelijk op de hoogte gebracht zal worden bij beschikbaarheid van de Xbox consoles. Vul hier je mailadres in bij Bol.com.

