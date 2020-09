OnePlus; OnePlus 8T 5G smartphone komt binnenkort

OnePlus heeft de komst van de OnePlus 8T 5G zo goed als bevestigd. Op social media plaatst OnePlus een afbeelding met de woorden; Coming Soon. Hierdoor is het te verwachten dat er binnenkort een release zal plaatsvinden van een nieuwe smartphone.

OnePlus 8T 5G

Op een speciale website in India is de naam OnePlus 8T 5G duidelijk zichtbaar. In India zal de smartphone binnenkort verschijnen. Of de smartphone tegelijk ook in Europa verkrijgbaar zal zijn is vooralsnog onduidelijk.

De OnePlus 8T moet de huidige OnePlus 8 gaan opvolgen. Het toestel zal beschikken over 5G ondersteuning via de Snapdragon 865-chip. Het scherm heeft een formaat van 6.55-inch. In vergelijking met de OnePlus 8 beschikt de 8T over een scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Ook een 65 Watt snellader en een 4500mAh accu is onderdeel van de verbeteringen.

Het is nu vooral wachten op een aankondiging vanuit OnePlus.