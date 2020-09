‘Nieuwe Google Nest Audio-speaker krijgt adviesprijs van rond de 100 euro’

Google heeft sinds 2016 verschillende slimme speakers in het assortiment, waaronder de Home. Het lijkt erop dat Google op 30 september de nieuwe Google Nest audio-speaker zal gaan onthullen.

Afgelopen week zijn er door WinFuture afbeeldingen verschenen waarop de Nest Audi duidelijk is te zien. Naast het afspelen van muziek heeft de speaker ook ondersteuning voor Google Assistent.

Technische details

Voorlopig zijn er nog geen technische details over de speaker naar buiten gebracht, hierdoor is het vooral wachten totdat er meer nieuws komt over de speaker. Wel is het te verwachten dat je via de Google Home-app verschillende speaker groepen kan aanmaken om speakers aan de Nest Audio te koppelen.

Prijs

Volgens WinFuture zal de nieuwe speaker verkocht worden voor bedrag rond de 99 dollar. De exacte details krijgen we naar verwachting op 30 september te horen tijdens het virtuele event.