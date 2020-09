PlayStation 5 pre-order in Nederland; er komt een nieuwe voorraad beschikbaar

De PlayStation pre-order is behoorlijk chaotisch verlopen, inmiddels heeft Sony zijn excuses aangeboden en laat weten dat er binnenkort nieuwe pre-order mogelijkheden zullen komen.

Pre-order PlayStation 5

Sony laat weten dat tot het einde van het jaar er meer PlayStation 5 pre-orders beschikbaar zullen komen. De retailers zullen meer informatie vrijgegeven over de pre-orders, zodra er weer nieuwe voorraad beschikbaar is.

Inmiddels laat Sony ook weten dat er tegen het einde van het jaar steeds meer consoles beschikbaar zullen komen.

Voorbereiden voor de pre-order?

Uit de eerste oplage kunnen we opmaken dat bij Bol.com een behoorlijke levering is binnengekomen tijdens de eerste pre-order ronde. Ook Amazon beschikte over een behoorlijk aanbod.

Het is nog niet duidelijk wanneer precies de consoles beschikbaar zullen komen.

Bol.com pre-order

Op de Bol.com pagina is het alvast mogelijk om een e-mail in te vullen, zodra je gelijk op de hoogte gebracht zal worden bij beschikbaarheid. Vul hier je mailadres in bij Bol.com.

Pre-orders PlayStation 5

Pre-orders PlayStation 5 Digital Edition