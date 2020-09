Xbox Series X kopen? Bij deze winkels kan je om 09:00 een pre-order plaatsen

Vanaf morgen 22 september start Microsoft om 09:00 Nederlandse tijd met het aannemen van pre-orders voor de Xbox Series S en Xbox Series S. De Xbox Series X is het topmodel welke de concurrentie aangaat met de PlayStation 5. De adviesprijs van de Series X is 499 euro.

De voorraad is slechts beperkt, het is onduidelijk hoeveel pre-orders er worden aangeboden. Het is daarom verstandig om er zo snel mogelijk bij te zijn, zodat je de console op de releasedatum van 10 november zal ontvangen.

De Xbox Series X pre-order start op dinsdag 22 september om 09:00 Nederlandse tijd. Een pre-order voor de Xbox Series X is in Nederland via verschillende webshops mogelijk. Hierdoor zijn er verschillende webshops welke de pre-order zullen aannemen.

Let op: De pre-order start om 09:00 Nederlandse tijd op 22 september. Zorg dat je iets eerder de site zal openen. Naar verwachting krijgen Amazon en Bol.com de grootste voorraad.

