Betalen met guldens? Het kan nog!

Ben jij opgegroeid in de tijd dat we in Nederland onze eigen munt nog hadden? Of ben je niet anders gewend dan de Euro, de munt die je in een groot aantal Europese landen kan gebruiken? Voor wie het gemist heeft: de gulden is terug van weggeweest!

We hebben toch de Euro?

Sinds 2002 betalen we in Nederland, en in een groot aantal andere Europese landen, met de Euro. Dat was even wennen, en zeker in de eerste jaren flink omrekenen. Alle producten die we kenden kregen opeens een ‘nieuwe’ prijs, waardoor het soms lastig in te schatten was of iets nu goedkoop was of juist duur. Nog maanden, en in sommige gevallen zelfs jaren, hebben we massaal alles om lopen rekenen.

Inmiddels zijn we wat dat betreft helemaal ‘om’, er zullen maar weinig mensen zijn die iedere aankoop eerst keer 2,20 doen om in te kunnen schatten wat de kosten in guldens zouden zijn geweest. Dat is ook niet zo nuttig meer, want de waarde van ons geld verandert voortdurend. De meeste dingen worden in de loop van de tijd duurder, maar ook onze salarissen worden hier regelmatig op aangepast. Het is dus beter om het aloude omrekenen achterwege te laten en simpelweg de waarde van de Euro aan te houden, iets wat ook bijna iedereen doet.

Terug naar de guldens?

Ondanks het feit dat we bijna allemaal volledig gewend zijn aan de Euro, gaan er nog steeds veel stemmen op om terug te keren naar het guldentijdperk. Dit is deels uit nostalgie, deels vanwege het gevoel dat de Euro alles duurder heeft gemaakt en deels om niet afhankelijk te zijn van andere landen.

Voor iedereen die graag terug zou gaan naar hoe het ooit was, is er goed nieuws: de gulden is terug. Het enige verschil is dat deze zich niet langer in je portemonnee of zelfs op je bankrekening zal bevinden. Hij is namelijk terug als cryptomunt, een monetair systeem dat zich buiten de banken afspeelt. Je kent dit misschien het best in de vorm van de Bitcoin, de bekendste cryptomunt. Deze manier van omgaan met geld is sterk in opkomst, al is het voor veel mensen nog wel wat ver van hun bed. Wellicht dat de introductie, of eigenlijk de terugkeer, van de NLG, zoals we guldens ook wel noemen, daar verandering in kan brengen. We hebben het hier over een cryptocurrency die zich specifiek richt op de Nederlandse markt, zodat hier onderling weer betalingen in de ooit zo bekende muntsoort kunnen worden gedaan. Mooi en nostalgisch, maar tegelijk hypermodern en toekomstgericht.