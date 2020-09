iPhone 12 mini? Wat weten we over deze smartphone?

Apple maakt zich klaar om de nieuwe iPhones van 2020 officieel te onthullen. Er is de afgelopen dagen al veel uitgelekt over de nieuwe smartphones, waaronder een aantal geruchten over de verschillende modellen welke er komen. Een van die modellen is de iPhone 12 Mini, maar wat is die mini nou precies?

iPhone 12 mini

Het zal niet lang meer duren voordat Apple de iPhone 12 op de markt zal gaan brengen. De iPhone 12 serie zal naar verluidt uit vier toestellen bestaan. De iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Max en de iPhone 12 Pro Max.

In een b├Ęta van iOS 14 is er een verwijzingen te vinden naar iPhone 12 Mini. Als we de geruchten mogen geloven is de iPhone 12 mini een compact toestel met een scherm van 5,4-inch.

Heel lang hoeven we niet meer te wachten op de aankondigingen. Als we de geruchten mogen geloven komt Apple op 13 oktober met een aankondiging. Naast de nieuwe iPhones gaan er ook geruchten over de AirPods Studio en AirTag.