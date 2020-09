Huawei P Smart 2021: Voordelige smartphone met flinke accu en vier camera’s

De Huawei P SMart 2021 is aangekondigd door Huawei. De nieuwe budgetsmartphone van Huawei beschikt over een modern design en heeft een viertal camera’s. Ook is er een 5000mAh accu aanwezig onder de motorkap. De smartphone beschikt over Android 10 en werkt met Huawei Mobile Services.

Huawei P Smart 2021

Huawei heeft een nieuwe versie van zijn P Smart-reeks aangekondigd. Het gaat hierbij om de P SMart 2021 smartphone. De smartphone beschikt over een 6,67-inch scherm met een camera-inkeping. Het 6,67 inch paneel beschikt over een LCD-paneel met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Aan de achterzijde is er nog altijd een 3,5mm audiojack aanwezig.

Kijken we onder de motorkap gebruikt Huawei een Kirin 710A-chipset samen met 4 GB RAM en 128 GB opslag. De telefoon komt op de markt zonder Google Play Store en beschikt over de AppGallery van Huawei.

De accu van de smartphone heeft een capaciteit van 5000mAh welke is op te laden via een 22,5 watt oplader. De cameraopstelling is voorzien van een viertal camera’s.

Beschikbaarheid

De Huawei P Smart 2021 kost 229 euro en hij verschijnt in drie kleuren: Crush Green, Blush Gold en Midnight Black. Of de smartphone ook naar Nederland komt is vooralsnog onduidelijk. De verwachting is wel dat de smartphone net zoals bij zijn voorgangers ook naar Nederland komt.