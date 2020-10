Bouw je eigen snelle, stabiele en veilige internetnetwerk met Dark Fiber

Ooit gewenst dat je een internetwerk kon hebben waarvan alleen jij bepaalt wie er gebruik van mag maken, en waar je volledige controle over hebt? Dat lijkt een utopie, maar in de realiteit is het daadwerkelijk mogelijk. Hiervoor kun je namelijk gebruikmaken van Dark Fiber.

Wat is Dark Fiber?

Wat is Dark Fiber nu eigenlijk? Daarvoor moeten we eerst terug naar het fenomeen glasvezelinternet. Glasvezel is een hele dunne vezel waardoor met behulp van laserlicht data verstuurd kan worden. Dit kan sneller dan via een kabelverbinding, waarbij stroomsignalen gebruikt worden. Glasvezel is ook een stuk stabieler dan andere typen internetverbindingen. Het glasvezelnetwerk wordt al jaren uitgerold over Nederland, maar er ligt al een flinke infrastructuur voor glasvezelinternet. Verschillen partijen hebben glasvezel aangelegd, zoals grote organisaties, stichtingen en gemeenten en ook ProRail, die een eigen glasvezelnetwerk ingericht heeft om de wissels in het Nederlandse spoornetwerk aan te sturen. Niet alle glasvezelinfrastructuur die er al ligt wordt echter naar volledige capaciteit gebruikt. Een deel blijft ‘onbelicht’ met het laserlicht dat we eerder al noemden. Er is dus onbelicht glasvezel waar nog geen actieve apparatuur op is aangesloten voor het verzenden en ontvangen van data. Dat is wat men Dark Fiber noemt.

Gebruikmaken van Dark Fiber

Er zijn datacenter aansluitingen op verschillende plekken in Nederland mogelijk die je in staat stellen om gebruik te maken van Dark Fiber. Om op jouw locatie gebruik te kunnen maken van onbelicht glasvezel, hoeft vaak enkel nog de verbinding van de straat naar het pand gelegd worden om aangesloten te zijn. Als dat geregeld is, heb je een eigen netwerk dat je geheel naar eigen behoefte kunt opbouwen met zelfgekozen apparatuur. De bandbreedte die je daarbij tot je beschikking hebt, is bijna ongelimiteerd, omdat jij de enige gebruiker bent. Opschalen kan dus gemakkelijk zonder dat je extra bandbreedte hoeft in te kopen.

Zelf voor de beveiliging zorgen

Omdat je met Dark Fiber zelf beheerder bent van je eigen netwerk, kun je het naar eigen inzicht inrichten en beheren. Je hebt immers ook zelf de benodigde belichtingsapparatuur in eigen beheer. Om je netwerk verder te beveiligen, kun je een geheel zelfgekozen vorm van encryptie inzetten die uniek is. Daarmee wordt het ook een stuk moeilijker om van buitenaf in te breken op jouw netwerk. Men moet dan immers een geheel nieuwe encryptie zien te ontcijferen.

Online blijven dankzij een ringstructuur

Bij het inrichten van je netwerk, kun je een zogenaamde ringstructuur aanleggen. Dat houdt in dat je niet één, maar twee routes creëert van een locatie naar de andere. Wanneer er op één van de routes een storing ontstaat, kun je online blijven via de andere route. Dat geeft je de ruimte om zonder tijdsdruk de storing op te lossen zonder dat je ook maar één moment zonder werkende internetverbinding hoeft te zitten.