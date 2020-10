Verwachtingen rondom de nieuwe iPhone toestellen

Kijk jij ook al uit naar dinsdag 13 oktober? Het is de dag waarop Apple naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe iPhone zal introduceren. Een moment waarnaar reikhalzend wordt uitgekeken door liefhebbers van de apparatuur van deze techgigant. Overigens is de iPhone niet het enige product wat Apple dit jaar vernieuwd heeft. Reeds werden een nieuwe iPad, iWatch en Macbook geïntroduceerd. In dit artikel lees je meer over de geruchten die rondzingen rondom de nieuwste iPhone. Klopt het bijvoorbeeld dat Apple deze nieuwe telefoon in vier varianten aan gaat bieden? Hoe zit het met de processor in deze iPhone?

Wijzigingen aan het uiterlijk van de iPhone

Het heeft er alle schijn van dat Apple dit jaar weer een flinke wijziging doorvoert in het uiterlijk van de iPhone. Zo zou de zijkant van het toestel vlak zijn. Iets wat we nog kennen uit de tijd van de iPhone 5S. Daarbij wijkt het formaat van de Mini- en de Pro Max-variant af van het formaat dat we kennen van de varianten van de iPhone 11. Zo zou de Mini-versie een formaat hebben van 5.4 inch, wat kleiner is dan dat van de iPhone SE. Andersom is de Pro Max-versie groter dan de iPhone 11 Pro Max: 6.7 inch tegenover 6.5 inch. De nieuwe Pro Max-variant zou zelfs de grootste telefoon zijn, die Apple tot nu toe op de markt bracht.

Het basismodel en de Pro-versie hebben hetzelfde formaat, namelijk 6.1 inch. Dit komt overeen met het formaat van de huidige iPhone 11.

Extra dieptesensor in de Pro-modellen

De Pro- en Pro Max-variant van de nieuwe iPhone krijgen (logischerwijs) de beste camera uit deze productserie. Beide modellen worden uitgevoerd met drie camera’s aan de achterzijde van het toestel. Daarbij worden deze modellen uitgevoerd met een extra dieptesensor, ten opzichte van de bestaande iPhone 11 Pro en Pro Max. Het basismodel en de Mini-variant zijn voorzien van twee camera’s. Dit verschil is ook merkbaar in de prijs. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de Pro- en Pro Max-versie aanzienlijk duurder worden dan het basismodel en de Mini-variant.

Snelle processor en verschil in RAM-geheugen

Alle toestellen uit de nieuwe productserie worden uitgevoerd met de A14 Bionic-processor, als de geruchten kloppen. Wel zit er een verschil in het RAM-geheugen van de Pro- en Pro Max-versie, ten opzichte van de Mini-variant en het basismodel. De Pro en Pro Max hebben een groter RAM-geheugen, wat het nog makkelijker maakt om snel te schakelen tussen verschillende apps.

Opvallend gerucht: mogelijk zit er geen oplader meer in de doos van de nieuwe iPhone. Ook de EarPods worden niet langer meegeleverd.