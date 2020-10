Dit zijn de PlayStation Plus games van oktober 2020

Sony heeft de PlayStation Plus-games van oktober 2020 onthuld. Vanaf 6 oktober kunnen PS Plus abonnees aan de slag met Need for Speed: Payback en Vampyr.

Het gaat hierbij om een tweetal titels welke in oktober zijn te downloaden. We mogen namelijk aan de slag met Need for Speed Payback en Vampyr op de PlayStation 4.

De PS Plus games voor oktober 2020 volgen Street Fighter V en PUBG op welke in september verschenen. Vanaf 6 oktober zijn Need for Speed Payback en Vampyr te downloaden.

Need for Speed: Payback bevat verschillende racetypes waaronder straatraces en off-road races. Vampyr is een actie-adventure game. Het spel van Dontnod Entertainment laat spelers in de huid kruipen van een vampier die tegelijk een geneesmiddel voor de ‘ziekte’ probeert te vinden.

Beide games zijn tot 2 november te downloaden.