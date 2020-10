Dit is de nieuwe Chromecast van Google

Tijdens het Google event zijn er een aantal nieuwe producten uitgebracht. Naast de gloednieuwe en langverwachte Pixel 5 heeft Google ook de nieuwe Chromecast uitgebracht.

De nieuwe Pixel 5 is het nieuwste topmodel van Google, helaas zal de Pixel 5 niet in Nederland verkocht worden. Tijdens het evenement heeft Google ook de nieuwe Chromecast uitgebracht.

Nieuwe Chromecast

De Chromecast is een handig apparaatje waarmee het mogelijk is om content te streamen naar de televisie. Het nieuwe model beschikt over een gloednieuw ontwerp en werkt net even anders in vergelijking met de voorgangers. Waar bij de voorgangers altijd een smartphone vereist was voor de bediening, is dat bij het nieuwe exemplaar niet meer het geval.

De vernieuwde Chromecast draait op een eigen besturingssysteem genaamd Google TV. Het apparaat zal geleverd worden met een afstandsbediening waarmee je de Chromecast mee kan bedienen.

Het is te verwachten dat de Google Chromecast ook naar Nederland komt.