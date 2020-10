iPhone 12 design: Hoe ziet de iPhone 12 eruit volgens de geruchten?

Als we de laatste geruchten mogen geloven komt Apple in oktober met de nieuwe iPhone 12-serie. Al enkele maanden zijn er vele geruchten verschenen over de nieuwe iPhone. Vooral over het design zijn er verschillende geruchten. De nieuwe iPhone zou een vernieuwd design meekrijgen.

iPhone 12 design

Het huidige design van de iPhone 11 verscheen op de iPhone X. Sinds de iPhone X is het design voorzien van één scherm zonder een thuisknop en bovenin een inkeping voor de sensoren en cameramodule. Bij de opvolgende iPhones was dit design vergelijkbaar.

Bij de iPhone 12 is volgens de laatste geruchten het design aan de voorkant hetzelfde. Het verschil is vooral te zien aan de zijkanten. De iPhone 12 krijgt platte en robuuste zijkanten. Daarmee zet Apple bij de iPhones dezelfde ontwikkeling in als bij de iPads. De nieuwe iPads Pro en iPad Air beschikken over een vergelijkbare rand.

Verschillende soorten

De iPhone 12 is niet één toestel, maar bestaat uit vier toestellen. Twee toestellen in het instapsegment en twee luxere variant met high-end specificaties.

5,4-inch iPhone 12 mini

6,1-inch iPhone 12

6,1-inch iPhone 12 Pro

6,7-inch iPhone 12 Pro Max

Met 5,4-inch is de iPhone 12 mini een van de kleinste iPhones. De iPhone 12 Pro Max is met 6,7-inch een van de grootste iPhones ooit.

Kleuren iPhone 12

Ook qua kleur zijn er verschillende verwachtingen. De iPhone 12 en iPhone 12 mini zullen naar verwachting meerdere kleuren krijgen. Voor de high-end modellen – de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max komen er waarschijnlijk een aantal kleuren. Goud, spacegrijs en zilver zijn zo goed als zeker. Het lijkt erop dat het middernachtgroen van de iPhone 12 vervangen zal worden voor marineblauw.