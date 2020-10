‘iPhone 12 komt zonder EarPods’

Bij de iPhone 12 worden er naar verwachting geen gratis EarPods meer meegeleverd. Zo blijkt uit de code van iOS 14.2.

Geen EarPods bij iPhone 12

De oordopjes worden al sinds de iPhone 5 uit 2012 standaard meegeleverd. Al enkele maanden zijn er geruchten over dat de EarPods niet meer meegeleverd zullen worden, en nu lijkt ook de interne documentatie van Apple dit te bevestigen.

In de juridische teksten is een wijziging te vinden. Op plaatsen waar voorheen werd gesproken over ‘bijgeleverde headset’, wordt nu gewoon over ‘headset’ gesproken. Dit komt ook overeen met de geruchten van Apple-kenners welke hetzelfde melden.

Door het niet standaard meeleveren van EarPods kan Apple flink op kosten besparen, maar is vooral een besluit gericht op de duurzaamheid. De meeste EarPods worden nooit gebruikt of direct vervangen voor de geavanceerde EarPods.

Naast de EarPods worden er mogelijk ook geen adapters meer meegeleverd. De Lightning-naar-USB-kabel zit nog wel in de verpakking, maar de adapter zal mogelijk ontbreken.

iPhone 12

De iPhone 12 zal naar alle verwachting in oktober aangekondigd worden door Apple.