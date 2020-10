‘PlayStation 5 beschikt over 665GB aan bruikbare opslag’

Inmiddels verschijnen er steeds meer geruchten over de exacte PlayStation 5 details. Uit bepaalde foto’s is het gerucht ontstaan dat de PlayStation 5 beschikt over 664GB aan beschikbare opslag. Hiermee gebruikt het systeem van de PlayStation 5 behoorlijk veel. Naar verwachting gebruiken de games ook een behoorlijke opslagcapaciteit.

664GB aan beschikbare opslag?

Via de site van resetera opgedoken van de PlayStation 5 met daarbij de gebruikersinterface. Op de foto’s is te zien dat er een magere 664GB aan opslag beschikbaar is voor het systeem. De rest zou gebruikt worden voor onder andere de gebruikersinterface en systeemcomponenten. De console beschikt over een SSD met een capaciteit van 825GB.

Uiteraard is de bron niet te bevestigen en kan het best zijn dat het nog zal wijzigen. Maar kijken we naar de nieuwste games dan is een opslaghoeveelheid van 200GB voor 1 titel zeker niet uitgesloten.

Opslag uitbreiden?

Het zal wel een mogelijkheid worden om de interne SSD uit te breiden met ondersteunende schijven welke vanuit Sony zijn goedgekeurd.