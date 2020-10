Bij deze webshops kan je terecht voor de PS5 pre-order zodra deze beschikbaar komt

De PlayStation 5 is tijdens de eerste ronde pre-orders binnen enkele minuten volledig uitverkocht. Vooralsnog is er veel onzekerheid of gebruikers in Nederland de console nog kunnen bemachtigen. Er is nog altijd een kans om alsnog de console te kunnen bemachtigen tijdens de tweede rondes van pre-orders.

Next-gen PlayStation 5

De PlayStation 5 is te verkrijgen in een tweetal exemplaren. Het gaat hierbij om de klassieke versie met Blue Ray-lezer en een Digital Edition welke zonder disklade verkocht zal worden. De laatste versie is hierdoor ook goedkoper.

De PlayStation 5 zal vanaf 19 november verkocht worden voor een bedrag van 399 euro zonder disklade en 499 euro voor de variant met een blue-ray speler. Sony begon kort na de onthulling van vorige maand met het aannemen van pre-orders. Binnen enkele uren was de voorraad geheel uitverkocht. Volgens Sony zullen er nog nieuwe exemplaren worden toegevoegd, waardoor je nog kans maakt om de console te ontvangen.

Pre-orders Coolblue

Bij Coolblue zijn de consoles nog niet verkocht vanuit de pre-orders. Bij Coolblue worden alle consoles verkocht op 18 november rond het middaguur. Vervolgens ontvang je de console op de officiële releasedag. Wanneer het bij Coolblue lukt om de console te bestellen op 18 november heb je alsnog de console op 19 november.

Pre-orders Bol.com

Bij Bol.com is de pre-order even anders verlopen, daar is de console direct uitverkocht op de eerste pre-order dag. Er is nog altijd een mogelijkheid dat er een nieuwe levering beschikbaar zal komen bij Bol.com. Op de site van Bol.com is het mogelijk om een mailadres achter te laten waarbij er een mail verzonden zal worden bij nieuwe voorraad of updates.

Overzicht pagina

Onderstaande pagina zullen we bijwerken zodra er nieuwe voorraad is te vinden bij een van de webshops.

Op de Bol.com pagina is het alvast mogelijk om een e-mail in te vullen, zodra je gelijk op de hoogte gebracht zal worden bij beschikbaarheid. Vul hier je mailadres in bij Bol.com.

Pre-orders PlayStation 5

Pre-orders PlayStation 5 Digital Edition