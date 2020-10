Nvidia: RTX 3080- en 3090-videokaarten tot 2021 slecht te verkrijgen

Nvidia’s chief executive officer Jen-Hsun Huang heeft in een gesprek met de pers na zijn GPU Technology Conference een antwoord gegeven over de grote vraag naar de GeForce RTX 3080-3090-videokaarten. De nieuwe videokaarten zijn sinds de release enorm populair. De topman verwacht tekorten tot 2021.

RTX 3080- en 3090-videokaarten uitverkocht

Mocht je op zoek zijn naar een NVIDIA 3080 of 3080 en heb je geen actieve pre-order of bestelling geplaatst, dan is de kans klein dat het in 2020 niet meer gaat lukken. NVIDIA-ceo Jensen Huang laat weten dat de tekorten op de nieuwe RTX serie nog zullen aanhouden tot 2021.

Volgens de CEO is het geen probleem in het aanbod, maar vooral naar de hoge vraag. Er is enorm veel vraag naar de nieuwe RTX 3080 en 3080-videokaarten. De productie loopt op volle kracht en de levering van het product verloopt goed. Alleen is het product gewoon direct uitverkocht vanwege de hoge vraag.

De RTX 3070 komt binnenkort ook op de markt welke al is uitgesteld vanwege de hoge vraag tot 29 oktober.