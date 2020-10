Corona-app: Vanaf 10 oktober in heel Nederland beschikbaar

Vanaf 10 oktober komt de Nederlandse CoronaMelder app beschikbaar. Oorspronkelijk zou de app 1 september verschijnen, maar werd – mede door de druk van critici vanwege de privacy uitgesteld.

CoronaMelder-app vanaf 10 oktober beschikbaar

De wet welke de gebruiker beschermt is er nu. Na de Tweede Kamer is vandaag ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de wet die onder meer de privacy van de app regelt. 51 senatoren stemden voor de wet en 19 tegen. Hierdoor is het eindelijk mogelijk om de app te lanceren. Vanaf zaterdag 10 oktober zal de app beschikbaar komen in Nederland.

De app is al een tijd te downloaden vanuit de App Store, omdat de app al een tijd in diverse regio’s is getest. Vanaf zaterdag kan iedereen de app gebruiken en zal de app ook waarschuwen.

Niet verplicht

De app is niet verplicht om te downloaden. Zo mogen werkgevers geen verplichting geven om de app te gebruiken en mogen winkels consumenten niet weigeren welke de app niet installeren.