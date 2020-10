Xiaomi Poco C3: Smartphone voor nog geen 90 euro

De Xiaomi Poco C3 is een smartphone van het goedkopere segment en heeft een adviesprijs van nog geen 90 euro. Poco is onderdeel van de Xiaomi.

Poco

Poco richt zich net zoals bij Xiaomi vooral op de prijs-kwaliteitsverhouding van de smartphones. De Poco F2 verscheen eerder voor 500 euro en beschikte over high-end specificaties en een moderne chipset van het hogere segment. Daarna verschenen en vooral goedkopere smartphones. De Poco C3 is een smartphone in het goedkopere segment.

De Poco C3 beschikt over een 6,53-inch LCD scherm met een HD+ resolutie van 1600 bij 720 pixels. Onder de motorkap is er een Helio G365-chipset te vinden met 3GB of 4GB aan werkgeheugen. De accu heeft een capaciteit van 5000mAh accucapaciteit.

Aan de achterzijde is er een 13 megapixel camera te vinden met twee 2mp sensoren. Ook is de smartphone voorzien van Android 10 met MIUI 12.

Vooralsnog is er niet bekend over een introductie in Nederland. Omgerekend is de goedkoopste variant ongeveer 88 euro. De duurdere variant met 4GB zal verkocht worden voor omgerekend 105 euro.