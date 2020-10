iPhone 12 line-up: Wat weten we over de nieuwe iPhones?

Op dinsdag 13 oktober 2020 heeft Apple een evenement gepland waar de nieuwe iPhones onthuld zullen worden. Het bedrijf uit Cupertino zal tijdens het evenement de nieuwe iPhone 12 line-up presenteren.

In de afgelopen maanden zijner behoorlijk veel geruchten verschenen over de nieuwe toestellen van Apple. Officieel weten we het pas op 13 oktober, maar het geeft een goede en duidelijke indicatie van wat we kunnen verwachten tijdens het evenement.

Onderstaande tekst is geschreven op basis van verwachtingen en lopende geruchten. Er is nog niks officieel aangekondigd.

Uiterlijk

Het uiterlijk heeft een behoorlijk verschil. De voorzijde zal zo goed als hetzelfde zijn ten opzichten van het model. Het kleinere model zal een kleinere notch krijgen terwijl de grotere exemplaren vooral aan de zijkant een aangepast design meekrijgen.

Apple brengt het iPhone 4-design terug naar de iPhone 12 met strakke hoeken. Met de komst van de iPhone 6 deed Apple afstand van het hoekige ontwerp en ging over op een rond ontwerp. Volgens verschillende bronnen is de iPhone 12 voorzien van een hoekig ontwerp.

Verschillende formaten

Er komen waarschijnlijk een viertal exemplaren op de markt. Het gaat hierbij om het reguliere model, een Max versie en ook een tweetal pro-modellen. Een nieuwe variant is de iPhone 12 mini welke beschikt over een kleiner scherm.

5.4-inch iPhone 12 mini

6.1-inch iPhone 12 Max

6.1-inch iPhone Pro

6.7-inch iPhone Pro Max

Specificaties

De nieuwe iPhone 12 zal beschikken over de nieuwe A14 Bionic chip welke ook is te vinden in de nieuwe iPad Air. De chipset is gebaseerd op de 5-nanometer en is voorzien van waarschijnlijk 6GB aan werkgeheugen. Of de overige modellen ook 6Gb aan werkgeheugen zullen krijgen is onbekend.

In de voorgaande jaren beschikten alleen de Pro-modellen over een OLED-scherm. Als we de geruchten mogen geloven krijgen de nieuwe iPhones een OLED-scherm. De grootste onduidelijkheid is vooralsnog de verversingssnelheid. Het lijkt er niet op dat Apple de verversingssnelheid van 120Hz zal gaan toepassen dit jaar op de duurdere modellen.

Opslag

Qua opslag capaciteit lijkt het erop dat Apple de 64GB modellen zal gaan schrappen. De minimum instap zal hierbij gericht zijn op 128GB. Voor de reguliere iPhone 12-modellen is de maximum 256GB, terwijl de Pro-modellen beschikken over maximaal 512GB.

Prijzen

Over de prijzen zijn vooralsnog geruchten in omloop. Als we de geruchten mogen geloven gaat het om onderstaande.

De iPhone 12 is het basismodel en krijgt een adviesprijs van 749 dollar, terwijl de 128GB versie verkocht zal worden voor 799 dollar. Het grootste exemplaar met 265GB aan interne opslag heeft en adviesprijs van 899 dollar.

De iPhone 12 Pro heeft een scherm van 6,1-inch en zal als instap een 128GB exemplaar krijgen. De hoeveelheid opslag van de Pro- en Pro Max-basismodellen is dus opgeschoven van 64 GB naar 128 GB. De instapvariant met 128GB aan opslag heeft volgens de geruchten een adviesprijs van 999 dollar. De 256B en 512GB versies worden verkocht voor respectievelijk 1099 en 1299 dollar.

Het grootste model met een 6,7-inch scherm is de iPhone 12 Pro Max. De instapvariant met 128GB aan opslag heeft volgens de geruchten een adviesprijs van 1099 dollar. De 256B en 512GB versies worden verkocht voor respectievelijk 1199 en 1399 dollar.