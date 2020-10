Het vergeten apparaat: Sega Mega Drive spelcomputer

In deze reeks van artikelen gaan we verder in op het vergeten apparaat. Het doel is om terug te blikken op de apparaten van vroeger en welke technieken destijds zijn gebruikt. In dit artikel gaan we verder in op de Sega Mega Drive spelcomputer.

Sega Mega Drive spelcomputer

De Sega Mega Drive is een 16-bit spelcomputer welke in 1988 op de markt verscheen door de fabrikant Sega. In 1988 verscheen de console in Japan waarna in 1989 de console volgde in de Verenigde Staten. In 1990 verscheen de Mega Drive ook in Europa op de markt. Voor Sega was de Mega Drive de derde console van Sega voor de consumentenmarkt.

Voor de Mega Drive verscheen de Master System in 1986. Het resultaat van de 16 bit is de ontwikkeling welke heeft geleid tot de Sega mega Drive spelcomputer. De Master Systems was de 8-bit console van Sega.

De Europese versie van de console werd gelanceerd op 30 november 1990. Na het eerdere succes van de Master Systems was er opnieuw een groot succes voor de Mega Drive. De grootste strijd in begin jaren 90 was vooral met Nintendo. Vooral na het uitkomen van de Super Nintendo was er een enorme strijd gaande op de spelcomputermarkt.

In de jaren 90 was Sega opzoek naar een nieuwe mascotte welke de strijd moet aangaan met Nintendo’s Mario. Uiteindelijk was het de blauwe egel Sonic welke de mascotte vormde voor Sega. Een groot succes was de bundeling van het spel Sonic the Hedgehog en de Mega Drive.

Sega verkocht de console tot 1997. Sega stopte in 1997 met de productie van de Mega Drive. Volgens een schatting zijn er in totaal ruim 40 miljoen exemplaren verkocht van de Mega Drive.

Technische gegevens

Onder de motorkap van het apparaat was er een Motorola 68000 processor te vinden welke was geklokt op een snelheid van 7.6Mhz. De Co-processor was de Zilog Z80. Als grafische processor gebruikte Sega de Sega 315-5313. Het geheel werd bijgestaan door 72kB aan RAm en 64kB aan video RAM.

Sega Mega Drive Mini

Tegenwoordig is de Sega Drive ook te verkrijgen in een moderne mini versie welke beschikt over 40 legandarische titels waaronder Sonic the Hedgehog en Space Harrier 2. De Sega Mega Drive is te bestellen bij Bol.com.