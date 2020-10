Xiaomi Poco X3 NFC: Smartphone met 120Hz scherm voor 229 euro

De huidige high-end smartphones beschikken over schermen met een hoge verversingssnelheid van 120Hz. Op de goedkopere smartphones is deze techniek nog vrij nieuw.

Poco X3 NFC

Xiaomi weet met het sub-merk Poco de aandacht te trekken. De Xiaomi Poco X3 NFC is een smartphone onder de 250 euro welke beschikt over een 120Hz-scherm.

Veel smartphone voor weinig. De Pocophone F1 zorgde in 2018 voor een vergelijkbaar effect. De Poco X3 NFC is in dezelfde klasse en biedt veel smartphone voor weinig. De telefoon kost 229 euro en beschikt over een 6,67-inch Full HD scherm met een 120Hz verversingssnelheid.

In vergelijking met het duurdere segment heeft de Poco X3 NFC wel een dikkere rand en is het scherm van iets mindere kwaliteit. Maar gezien de prijs is het nog altijd een prima scherm.

Onder de motorkap van de Poco X3 is er een Snapdragon 732G-chip te vinden met 6GB aan werkgeheugen. Verder is er een 5160mAh accu te vinden welke ondersteuning heeft voor een oplaadtechniek van 33W.

Aan de achterzijde zijn er drie camera’s aanwezig. Het gaat hierbij om een 64 megapixel-hoofdcamera een 13 megapixel ultragroothoeklens en een 2 megapixel macrolens.

Reclame in de interface

De lage prijs van 229 euro is te verklaren. De Xiaomi Poco X3 NFC toont op een aantal plekken in de interface reclames. Xiaomi doet dit niet alleen bij de Poco X3 maar ook bij andere goedkopere toestellen om zo de prijs van het toestel laag te houden. Al met al is het een prima smartphone voor het bedrag. De reclames kan je vanuit de instellingen ook uitschakelen.