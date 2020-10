Opzoek naar een Nvidia RTX 3080 en 3090: Komt er nieuwe voorraad?

De Nvidia RTX 3080 en 3090 videokaarten zijn enorm populair. De videokaart is op dit moment een van de beste kaarten. Op 17 september werd de RTX 3080 in Nederland uitgebracht, echter is de beschikbaarheid vrij slecht en lijkt er binnenkort ook geen verandering te komen in de voorraad. Ook de RTX 3080 is slecht verkrijgbaar en volledig uitverkocht.

De nieuwe Nvidia RTX 3080 blijkt enorm gewild, waarmee er een behoorlijke vraag is ontstaan. De vraag was zo groot dat de website van Nvidia de drukte niet kon verwerken op de site.

Toen de grafische kaart op 17 september uitkwam, was hij al na een uur uitverkocht. De GPU van Nvidia is momenteel de krachtigste van het moment en is qua prijs goedkoper in vergelijking met de RTX 2080 Ti voorganger.

RTX 3090

Met 24GB aan GDDR6X is de RTX 3090 de snelste GPU welke ooit is gebouwd voor gaming welke een resolutie tot 8K zal ondersteunen. Het topmodel van de RTX serie is te verkrijgen voor 1549 euro.

RTX 3080

De RTX 3080 is in vergelijking met zijn voorganger, de RTX 2080 tot 2x sneller en is ontworpen voor 4K-gaming. De RTX 3080 heeft een adviesprijs van 719 euro.

Geduld hebben

Nvidia laat weten dat ze alles doen om de productie op orde te krijgen. Gezien de vraag is het wel vereist om even geduld te hebben met de aanschaf van de RTX 3080 en RTX 3080.

Aanbod webwinkels

het is goed om de voorraad in de gaten te houden via de websites van de Nederlandse webwinkels. Op de meeste sites kan je een e-mail achterlaten zodra er een notificatie zal ontvangen bij nieuwe voorraad: