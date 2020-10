Elektrische step populair, maar hoe zit het met de regelgeving?

De elektrische steps zijn enorm populair. Ondanks de beperkte regels in Nederland is er veel vraag naar de Elektrische steps.

Is een elektrische step legaal?

De belangrijkste vraag bij de meeste welke interesse hebben in een elektrische step; is de vraag of de elektrische step legaal is in Nederland? Het antwoord daarop is vrij eenvoudig. Op dit moment zijn de meeste elektrische steps nog niet legaal in Nederland. Er zijn momenteel wel een aantal uitzonderingen welke zijn goedgekeurd. Een step mag pas officieel legaal gebruikt worden zodra deze door de RDW is goedgekeurd. De elektrische step dient aangegeven te worden als een elektrische bromfiets.

Hierdoor bestempeld de RDW een elektrische step eigenlijk als een bijzondere bromfiets. Hierbij dient de bestuurder minimaal 16 jaar oud te zijn en is een helm verplicht boven een maximum snelheid van 25 km/h. Ook is een verzekering onder andere een vereiste.

Welke zijn toegestaan?

Vrijwel alle e-steps die je in Nederland en het buitenland op straat zal zien zijn in Nederland verboden op de openbare weg. Er zijn een aantal uitzonderingen, maar die zijn vrijwel niet voor het grote publiek te koop. Zodra je een step gebruikt op de openbare weg kan de stap in beslag genomen worden. Daarnaast is een bekeuring van 360 euro een mogelijkheid. Ook financiële consequenties zijn mogelijk, omdat je onverzekerd bent op de elektrische step.

Vooralsnog zijn de Veeley, E-micro, Kickbike en Yedoo Mezec goedgekeurd in Nederland. De meeste van deze steps zijn voorzien van alle criteria voor een bromfiets of een elektrische fiets.

Populariteit

De Nederlandse overheid is vooral streng na het ongeluk met een Stint in september 2018. De Stint was ook een bijzondere bromfiets. Hierdoor proberen nog maar weinig bedrijven om een step toegelaten te krijgen voor de Nederlandse wegen.

Aanbod

Beste elektrische step voor volwassenen? Het aanbod is er voldoende voor jong en oud. Zo heeft Xiaomi en Ninebot verschillende producten welke ook in Nederland verkocht zullen worden. Een goed voorbeeld is de Xiaomi M365 Pro en de Ninebot Max. Beide zijn zeer dergelijk en voorzien van de laatste technische toevoegingen.

Xiaomi M365 Pro

De Xiaomi M365 Pro heeft een actieradius van maximaal 45 km en heeft een maximale snelheid van 25 km/h. De M365 Pro is de opvolger van de M365. Met de Pro zijn er enkele nieuwe functionaliteiten toegevoegd waaronder een uitgebreid display. Ook beschikt de Pro over een langere batterijduur en een verbeterde motor.

Ninebot

De grootste concurrent voor Xiaomi is vooralsnog Ninebot. De Ninebot Max is een van de nieuwste exemplaren van het jaar 2020. Ninebot is geen onbekend merk, maar is een subonderdeel van Segway. Ook de Ninebot Max beschikt over verschillende technische functionaliteiten. Zo is er een full colour LED-display te vinden. De Ninebot Max G30 beschikt over voor-, achterlichten & reflectoren. Het LED-voorlicht zit vlak onder het stuur bevestigd en het achterlicht is verwerkt in het design.

De Ninebot Max heeft een maximale topsnelheid van 30 km/u en beschikt over een accu met een capaciteit van 551Wh. De actieradius is 65 km.

Populariteit in Nederland

Voor de verdere populariteit in Nederland is het vooral wachten op een versoepeling van de regels zodat de elektrische steps op de openbare weg gebruikt mogen worden.