Budget smartphone-toppers: 3 goede smartphones onder de 300 euro

Opzoek naar een smartphone in 2020 maar niet het geld voor het vlaggenschip exemplaar? Tegenwoordig is er groot assortiment en is een smartphone in het goedkopere segment tot 300 euro een prima alternatief. In onderstaande lijst een aantal smartphones russen de 200 en 300 euro.

Budget smartphones

In vergelijking zijn er vele toestellen welke rond de 100 euro al prima zijn voor het dagelijkse gebruik en basis taken zoals WhatsApp en sms/bellen. Onder de 300 euro zit je in een klasse waarmee je prima kan WhatsAppen, gamen en overige zaken wat je op een doorsnee dag zal uitvoeren. De camera zal niet zo high-end zijn als bij de duurdere toestellen, maar de telefoon functionaliteiten zijn het belangrijkste. In dit artikel 3 goede smartphones welke momenteel te verkrijgen zijn. De ontwikkelingen gaan snel waardoor de lijst is gericht op oktober 2020.

Samsung Galaxy M21

Samsung doet het momenteel goed op de markt in het middensegment. De Galaxy M21 is een smartphone met een flinke accu van 6000mAh. Met een adviesprijs van 229 euro is de smartphone goed betaalbaar.

Een groot voordeel is de snelle processor en 64GB aan interne opslag. Ook is er in de achterkant een 48 megapixel hoofdcamera te vinden welke zal worden bijgestaan door een groothoeklens en een dieptesensor.

Bij Bol.com is de smartphone te verkrijgen voor 228 euro.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi staat bekend om veel voor weinig. De Redmi Note 9 Pro is een van de betere smartphones op de markt in het budgetsegment. De Xiaomi Redmi 9 Pro is voorzien van een 6.67-inch IPS scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels.

Aan de achterzijde zijn er een viertal camera’s te vinden. De hoofdcamera heeft een resolutie van 64 megapixels. De opslagcapaciteit is 64GB wat je kan uitbreiden via een microSD-kaart. Onder de motorkap van het toestel is er een Snapdragon 720G processor te vinden.

Bij Bol.com is de smartphone te verkrijgen voor 239 euro.

Samsung Galaxy A51

De Galaxy A51 is een van de populairste smartphones op de markt. De Galaxy A51 beschikt over prima specificaties en een modern design welke vergelijkbaar is met de Galaxy S20.

De Samsung Galaxy A51 is de opvolger van de populaire A50 en is voorzien van een aantal verbeteringen. De Samsung Galaxy A-lijn bestaat uit betaalbare toestellen. De A51 beschikt over een viertal camera’s, waaronder een 48 megapixel primaire camera, 12 megapixel groothoek, 5 megapixel dieptesensor en een 5 megapixel-macrocamera. Voor het segment is het prima camera opstelling welke mee kan met de duurdere toestellen.

Het scherm van de Samsung Galaxy A51 is 6,5 inch groot en heeft een resolute van 2400 bij 1080 pixels. Het type paneel is van het type super amoled.

Onder de motorkap is er een Exynos 9611-chip te vinden met 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte. De accu bevat een capaciteit van 4000mAh.

Bij Bol.com is de smartphone te verkrijgen voor 289 euro