Het vergeten apparaat: Nokia 1100 mobiele telefoon

In deze reeks van artikelen gaan we verder in op het vergeten apparaat. Het doel is om terug te blikken op de apparaten van vroeger en welke technieken destijds zijn gebruikt. In dit artikel gaan we verder in op de Nokia 1100. Een icoon in de telecom wereld.

Nokia 1100; icoon op de telefoonmarkt

De Nokia 1100 is een mobiele telefoon van Nokia welke in oktober 2003 op de Nederlandse markt verscheen. De Nokia 1100 is waarschijnlijk een van de meest verkocht telefoons ooit. De opvolger de Nokia 1110 was ook een enorm succes.

Nokia bracht de telefoon in 2003 op de markt en was een enorm succes. De telefoon is meer dan 250 miljoen keer verkocht.

Functies Nokia 1100

De functies van de Nokia 1100 waren beperkt. Rond het jaar 2003 was he belangrijkste telefonie en sms-en en daar was de 1100 een perfect toestel voor.

In vergelijking met voorgangers was vooral het formaat een groot voordeel. Met een gewicht van 86 gram was de telefoon zeer licht. De afmetingen van de telefoon zijn 10,60 x 4,60 x 2,00 centimeter. De spreektijd bedraagt (onder ideale omstandigheden) 270 minuten. De standbytijd bedraagt onder deze omstandigheden 400 uur.

De Nokia 1100 ondersteunde het GSM900 en 1800Mhz netwerk. Voor de opslag was er 1MB aan capaciteit beschikbaar. De Nokia 1100 is uitgerust met een LCD zwart-wit scherm. Dit scherm heeft een resolutie van 96 x 65 pixels. Ook de zaklamp via de C knop te activeren was een van de nieuwste technieken op een mobiele telefoon.