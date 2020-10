Nokia 8.3 5G: Nieuwe smartphone verkrijgbaar in Nederland

De Nokia 8.3 5G werd in maart aangekondigd, en is vanaf heden te verkrijgen in Nederland. De nieuwe Nokia 8.3 5G is een smartphone welke beschikt over een aantal interessante technieken en ontwikkelingen. Zo beschikt de smartphone over een viertal camera’s en is er uiteraard 5G aanwezig.

Nokia 8.3 5G smartphone

De Nokia smartphones worden tegenwoordig uitgebracht door het Finse bedrijf HMD Global. HMD heeft de rechten op de naam van Nokia in handen en komt nu nu met de Nokia 8.3 5G smartphone.

HMD heeft de smartphone voorzien van een 6,81-inch IPS lcd beeldscherm met een FHD+ resolutie. Onder de motorkap van de smartphone is er een Snapdragon 765G-chipset te vinden welke wordt bijgestaan door 6GB aan werkgeheugen.

De ronde cameramodule aan de achterzijde van de Nokia 8.3 bevat een viertal PureView-camera’s. Het gaat hierbij om een 64MP hoofdcamera, een 12 MP groothoekcamera, een 2 MP dieptecamera en een 2 MP macrocamera. Nokia werkt voor de camera’s samen met ZEISS. Hierdoor zijn de Zeiss cinematografische effecten aanwezig op de smartphone.

De smartphone is verder voorzien van Android 10 en zal zoals we gewend zijn van HMD Global snel updates krijgen naar nieuwere versies. HMD Global belooft dat de smartphone twee jaar lang updates zullen ontvangen.

Nokia 8.3 5G smartphone beschikbaarheid

De Nokia 8.3 5G is beschikbaar in de kleur Polar Night voor een adviesprijs van 579 euro. Hiervoor krijg je 6GB aan RAM en 64GB aan interne opslag. Voor 649 euro is er een variant welke beschikt over 8GB en 128GB opslag.

Onder andere Bol.com verkoopt het 64Gb en 128GB model.