Het vergeten apparaat: HTC Desire Android smartphone

In deze reeks van artikelen gaan we verder in op het vergeten apparaat. Het doel is om terug te blikken op de apparaten van vroeger en welke technieken destijds zijn gebruikt. In dit artikel gaan we verder in op de HTC Desire. Een van de populairste Android-toestellen.

HTC Desire

De HC Desire is een van de populaire Android-toestellen welke verscheen op de markt. Door het gebruik van een 1Ghz snapdragon-processor was het zeker voor in de begintijd van Android een snelle smartphone. De HTC Desire heeft een 3,7 inch-scherm, de kwaliteit van het scherm was zichtbaar beter in vergelijking met de concurrentie welke gelijktijdig verscheen.

De smartphone verscheen met Android 2.2 in het jaar 2010 en verscheen als het vlaggenschip van HTC.

Vanuit de fabrikant beschikt de smartphone over Android 2.1, later verschenen ook updates richting Android 2.2.

Specificaties

Kijken we naar de huidige smartphones vallen de specificaties behoorlijk matig uit, maar voor 2010was het ver op de techniek vooruit. Zo beschikt de smartphone een 3,7-inch AMOLED scherm. Onder de motorkap was er een 1Ghz Snapdragon-chipset te vinden in combinatie met 576MB aan werkgeheugen. De chipset bestaat uit een Snapdragon S1 met een single-core Scorpion CPU van 1.3Ghz.

Knoppen onder het toestel waren in 2010 standaard. De Desire beschikte over een viertal knoppen welke onder het scherm waren te vinden.

Concurrentie

HTC heeft veel toestellen uitgebracht. De belangrijkste toestellen zijn te vinden onder de Touch, Desire, 7, One- en Windows Phone serie. In 2020 zijn er nog maar een beperkt aantal toestellen op de markt en is HTC niet meer populair onder publiek. De smartphone markt is hierdoor vooral ingehaald door Apple, Samsung en de Chinese merken als Xiaomi en OnePlus