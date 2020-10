Zo koppel je een Sonos aan je TV

Beter geluid bij het televisie kijken, wie wil dat nu niet? Sonos speakers maken het (onder andere) mogelijk om het geluid van je televisie te versterken en op meerdere plaatsen te brengen. Maar hoe sluit je ze eigenlijk aan op een televisie?

Kabel nodig

Het aantrekkelijke van Sonos speakers, is dat je er meerdere aan elkaar kunt koppelen met behulp van een draadloze verbinding. Zo ben je vrij in waar je je speakers plaatst en kun je zelfs in verschillende ruimtes speaker op hangen. Wat hierbij echter nog wel eens over het hoofd gezien wordt, is dat het aansluiten op een televisie níet draadloos kan. TV’s hebben daar namelijk geen optie voor. Het aansluiten van een Sonos speaker op een televisie moet dus met een kabel.

Niet allemaal koppelbaar

Hoewel veel mensen denken van wel, is het zo dat je lang niet alle Sonos speakers aan een televisie kunt koppelen. Dit kan als gevolg hebben dat je het geluid van de televisie niet op je speakers kunt afspelen, of dat een alternatieve constructie zorgt voor een vertraging, waardoor beeld en geluid niet synchroon lopen. Dat is natuurlijk erg vervelend. Waak daarom voor een miskoop en onderzoek eerst of de beoogde speaker ook daadwerkelijk op je TV aangesloten kan worden. Is het toch tijd voor een nieuwe televisie, bekijk dan eens de actuele TV aanbiedingen.

Sonos Play 5

De Sonos Play 5 kan met een 3.5 mm jack kabel aangesloten worden op een televisie. Die televisie moet dan uiteraard wel zo’n uitgang hebben. Dat geldt niet voor alle televisies en is iets wat je echt even van tevoren uit moet zoeken. Kan het wel op jouw televisie, dan is aansluiten een fluitje van een cent, want is het letter een kwestie van een kabeltje aan de ene kant aansluiten op je Sonos speaker en aan de andere kant aansluiten op de televisie. De Sonos Play 5 biedt de mogelijkheid om meerdere speakers toe te voegen. Deze kun je koppelen met behulp van de Sonos app.

Sonos Playbase

De Sonos Playbase is zeer geschikt is voor aansluiting op een televisie. Hij is zelfs gemaakt om je televisie op te kunnen zetten. Je sluit de Sonos Playbase aan op je TV met behulp van een optische kabel die in een optische poort op je televisie moet en natuurlijk in de Playbase zelf. In sommige gevallen moet je dan nog via de instellingen van je televisie de juiste uitgang voor geluid kiezen. Je moet dan dus voor ‘optisch’ kiezen.

Sonos One, Sonos Move en Sonos SL

De Sonos One, Sonos Move en Sonos SL zijn niet in het bezit van een poort die het mogelijk maakt om ze aan een televisie te koppelen. Omdat ze net ontworpen zijn als een audiosysteem voor een televisie, zit er geen HDMI, optische of aux poort op. De enige manier om op deze apparaten het geluid van je televisie te ontvangen, is door ze te koppelen met een soundbar die wél gekoppeld is met je televisie. Met de Sonos Playbar (met een kabel op de optische poort van de televisie aan te sluiten) kun je deze Sonos apparaten draadloos koppelen. Het is een omweg, maar het werkt.

Interesse in Sonos speakers voor je televisie? Bekijk de actuele Sonos aanbiedingen!