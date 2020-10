Sony; Deze PS4 games zijn niet speelbaar op de PS5-consoles

De PlayStation 5 is inmiddels al enkele weken uitgebracht. In november zal de console officieel verkocht worden. Sony geeft steeds meer details vrij over de nieuwe console. Nu is er meer duidelijkheid geworden over de ‘backwards compatible’ functionaliteit en save transfers van de PS4 naar de PS5.

Sony heeft bevestigd dat opgeslagen gegevens kunnen worden overgedragen van PS4 naar PS5. Hierdoor is het mogelijk om de digitale games en opgeslagen gegevens uit te wisselen van een PS4 console naar een nieuwere PS5-console via een WiFi-gegevensoverdracht. Cloudopslag is ook beschikbaar voor PS Plus-leden.

PS4 games op PS5 gebruiken?

De backwards compatibiliteits functionaliteit zal toegevoegd worden voor de PS5 waarmee je de alsnog de oudere PS4 games kan gebruiken. Voor de digitale versies is het mogelijk om de game te downloaden vanuit de gamebibliotheek.

Wat betreft welke games ‘backwards compatible’ zijn, stelt Sony dat het grootste deel van de 4000 PS4 games ondersteuning heeft op de PS5-console. Er zijn 10 games welke geen ondersteuning bieden voor de PlayStation 5. Het gaat om de games;

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe’s Diner

Een aantal games zullen ook gebruik maken van de Game Boost waardoor PS4-games op de PS5 met een hogere of vloeiendere framesnelheid zullen draaien.