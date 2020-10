Is er vertraging bij de nieuwe iPhone 12 Mini en iPhone 12 Pro Max?

Aanstaande dinsdag is er een Apple-event waarbij de nieuwe iPhone 12 toestellen zullen worden uitgebracht. Normaal gesproken kan je vrij snel na de aankondiging de nieuwe iPhones aanschaffen. Maar dit jaar lijkt het net even anders te gaan lopen voor bepaalde exemplaren. Bepaalde modellen waaronder de iPhone 12 mini komt mogelijk later. Ook de overige producten komen later.Â

Vertraging voor iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max

Van de iPhone 12 komen waarschijnlijk vier versies. Het gaat hierbij om de iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max. De iPhone 12 en 12 Mini zijn hierbij de instapversies, waarbij de Pro en Pro Max in het duurdere en luxere segment zijn te vinden.

Over de release zijn er al behoorlijk veel geruchten verschenen. Volgens Apple-kenner Jon Prosser worden de iPhone 12 iPhone 12 Pro vanaf volgende week vrijdag aangeboden als voorbestelling waarna ze een week later verschijnen. Het kleinste instapmodel de iPhone 12 mini met een 5,4-inch scherm zal pas vanaf november verkocht worden. Ook de iPhone 12 Pro Max komt later.

BTW: I still stand by the dates that I gave last month 👇 Pre-order on October 16

In stores on October 23 ☝️ those dates pertain to iPhone 12 & iPhone 12 Pro Pro Max and Mini are the ones coming in November. 🤦🏼‍♂️ What. A. Mess. https://t.co/41WWOKgb8j — Jon Prosser (@jon_prosser) October 9, 2020

Apple Studio en AirTags

Naast de iPhones waren er meerdere producten welke aangekondigd zouden worden. Het gaat hierbij om de AirTags en AirPods Studio. Volgens Jon Prosser zijn deze producten zodanig vertraagd dat ze ook niet worden uitgebracht. De AirTags hadden eigenlijk al in 2019 moeten verschijnen.

De AirPods Studio is Apple’s eerste over-ear koptelefoon. De kans is klein dat we deze volgende week zullen zien.