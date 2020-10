Huawei komt op 22 oktober met de Mate 40 en 40 Pro-smartphone

Huawei heeft laten weten dat het op 22 oktober met een nieuwe aankondiging zal komen. Op deze datum heeft Huawei een evenement gepland waarbij de nieuwe Huawei Mate 40 smartphone uitgebracht zal gaan worden.

Huawei Mate 40 smartphone

De aankondiging van de Mate 40-serie is via Twitter verspreid. Het evenement is volledig virtueel en vindt plaats op 22 oktober om 14:00 uur.

Meer details over de smartphone zijn vooralsnog nog niet vrijgegeven. Als we de laatste geruchten mogen geloven beschikt de Mate 40-serie over een Kirin-soc.

Zonder Google

Het lijkt er sterk op dat Huawei met een Mate 40 en Mate 40 Pro op de markt zal komen als opvolgers van de bestaande Mate 30 en Mate 300 Pro. De Mate 30 Pro verscheen eind september 2019. In Nederland verscheen het toestel nauwelijks op de markt. Dat komt vooral omdat de Mate 30 geen integratie heeft met diensten van Google. Of de Mate 40-modellen ook zonder Google-integratie komt is wel de verwachting. Huawei werkt inmiddels ook aan een Android-opvolger welke ze volledig zelf ontwikkelen.

Afbeelding: OnLeaks