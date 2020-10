OnePlus 8 (Pro) Ontvangt grote Android 11-update

OnePlus is begonnen met de uitrol van de OxygenOS 11/ Android 11 update voor de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro. OxygenOS 11 is de nieuwe versie welke is gebaseerd op Android 11 en brengt een aantal nieuwe functionaliteiten met zich mee.

OxygenOS 11

De update is behoorlijk groot met 3GB in totaal voor de volledige update. OxygenOS 11 geeft de OnePlus 8 en 8 Pro onder andere een nieuwe interface. Verbeteringen zijn onder andere het Always-on-Display waarbij de tijd en notificaties altijd zijn te vinden op het scherm van het toestel.

Gebruiker krijgen met de nieuwe update ook meer controle over de donkere modus. Via een nieuwe setting kan de donkere modus automatisch activeren bij zonsondergang en kan je via de settings de modus ook snel in- of uitschakelen.

Android 11 Beschikbaarheid

OxygenOS 11 zal gefaseerd verspreid worden waarmee het naar verwachting nog wel even kan duren voordat de update bij alle gebruikers is te downloaden.