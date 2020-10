CoronaMelder-app: Zo installeer je de app op je iPhone of Android toestel

Vanaf zaterdag 10 oktober 2020 is de CoronaMelder-app in Nederland te downloaden. De app zal worden ingezet als een extra hulpmiddel in de strijd tegen het coronavirus. De app is inmiddels te downloaden vanuit de Google Play Store en Apple App Store. In onderstaande tekst meer informatie over de app en de installatie-stappen voor zowel Android als iOS.

Hoe werkt de CoronaMelder-app

Na het downloaden van de app waarschuwt de CoronaMelder u nadat u in de buurt geweest bent bij iemand met corona. De melding zal verschijnen op de smartphone als er minstens 15 minuten contact is geweest met iemand die later corona blijkt te hebben. De tweede persoon moet de CoronaMelder-app wel gebruiken en ook hebben aangegeven het coronavirus te hebben. Korte contactmomenten zoals een fietser welke voorbij gaat zal niet voldoende zijn voor een melding. Het gaat echt om de langere contacten van 15 minuten.

De app ziet via bluetooth of u dicht bij iemand was. Op basis van de Bluetooth sterkte zal de afstand gekoppeld worden. De maximale afstand is ongeveer 10 meter aangezien Bluetooth een connectie moet leggen met een andere smartphone.

CoronaMelder-app Installeren?

Download CoronaMelder. Als je een Android-telefoon hebt, vind je de app in de Google Play Store. Heb je een iPhone? Dan vind je de app in de App Store. Installeer de app. Op het scherm van je telefoon lees je hoe dit moet. Volg de stappen in de introductieschermen. Zet in de instellingen van je telefoon bluetooth aan én laat deze aan staan. Alleen dan kan de app meten of je bij andere telefoons met CoronaMelder in de buurt bent geweest. Ontvang je een melding? Open CoronaMelder en lees wat je kunt doen en of je je moet laten testen. Blijk je zelf corona te hebben? Dan is het jouw eigen keuze of je jouw besmetting – samen met de GGD – wilt melden in de app.

Welke telefoons?

De app is te downloaden voor een groot deel van de smartphone. Wel is er een redelijk moderne smartphone vereist. Voor Android is er minimaal versie 6 van Android vereist. Bij iPhones werkt het vanaf iOS 13.5 of nieuwer. iOS 13.5 is beschikbaar voor de iPhone 6s en iPhone SE en alle nieuwere toestellen.

De app is te downloaden vanuit de Google Play Store en Apple App Store.

Melding?

Zodra er een melding in beeld komt, is er contact geweest met iemand welke later corona blijkt te hebben. De kans op een extra besmetting is hiermee aanwezig.

Privacy

De app beschermt de privacy doordat er geen informatie van gebruikers of de locatie van een gebruiker wordt opgeslagen.