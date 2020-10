‘Apple-presentatie van 13 oktober bevat geen AirPods Studio, 120Hz-iPhones en AirTags’

De geruchten over de langverwachte Apple presentatie zijn er al enkele maanden. Morgen heeft Apple een presentatie op de planning staan. Om 19:00 Nederlandse tijd worden de producten uitgebracht. Het is inmiddels te verwachten dat Apple met de iPhone 12-serie komt. Maar de langverwachte AirPods Studio, AirTags of 120Hz-iPhones lijken er niet te komen.

Geen AirPods Studio en AirTags

Al een langere tijd gaan er geruchten over een nieuwe over-air koptelefoon welke onder de naam AirPods Studio verkocht zal gaan worden, maar volgens Twitteraar en analist Jon Prosser zal dit niet gaan gebeuren tijdens de presentatie.

Ook de locatietrackers genaamd AirTags worden morgen niet getoond. De AirTags zouden al in 2019 op de markt moeten verschijnen maar door de huidige Covid-19 situatie is dit mogelijk flink buiten de schema’s gelopen.

De iPhone 12 komt wel, maar niet met de specificties waarvan de gebruikers al maanden hopen dat Apple het zal toevoegen. De iPhone 12-serie zou geen high refresh rate-display bevatten van 120Hz.

Er komen waarschijnlijk een viertal exemplaren op de markt. Het gaat hierbij om het reguliere model, een Max versie en ook een tweetal pro-modellen. Een nieuwe variant is de iPhone 12 mini welke beschikt over een kleiner scherm.

5.4-inch iPhone 12 mini

6.1-inch iPhone 12 Max

6.1-inch iPhone Pro

6.7-inch iPhone Pro Max

Specificaties

De nieuwe iPhone 12 zal beschikken over de nieuwe A14 Bionic chip welke ook is te vinden in de nieuwe iPad Air. De chipset is gebaseerd op de 5-nanometer en is voorzien van waarschijnlijk 6GB aan werkgeheugen. Of de overige modellen ook 6GB aan werkgeheugen zullen krijgen is onbekend.

Bron: Jon Prosser (Twitter)