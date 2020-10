‘iPhone 12 kan mogelijk niet de volledige 5G-dekking gebruiken’

Apple komt op 13 oktober met de aankondiging van de nieuwe iPhone 12-serie. Mogelijk hebben de nieuwe iPhones niet in elk land volledige 5G-dekking.

Beperkte 5G-dekking iPhone 12

Volgens telecom-analisten heeft de iPhone 12 5G welke niet werkt op de 700Mhz-frequentie van 5G, zo meldt het Britse The Telegraph. In het Verenigd Koninkrijk is de 700Mhz-frequentie momenteel de belangrijkste frequentie voor het gebruik van 5G. Ook in Nederland is de 700Mhz-frequentie belangrijk voor het 5G-signaal.

Als we de geruchten mogen geloven zal de iPhone niet in Nederland beschikken over een volledige 5G-dekking. Per land zijn er verschillende frequenties waarin 5G zal worden aangeboden. De lagere frequenties zijn over het algemeen voorzien van een hogere dekking.

De hogere frequenties moeten momenteel nog geveild worden. Voor 5G is de 3,5Ghz-frequentie de belangrijks met een bereik van een kilometer, maar zal zorgen voor een flink snellere downloadsnelheid.

Apple-event

Op dinsdagavond 13 oktober staat het Apple evenement gepland. Vanaf 19:00 Nederlandse tijd is het evenement live te bekijken.