Samsung Galaxy A42 5G uitgebracht: Betaalbare smartphone met 5G

Samsung heeft een nieuwe smartphone uitgebracht. Het gaat hierbij om de nieuwe Galaxy A42 5G smartphone welke beschikt over 5G en een groot 6,6-inch. De smartphone heeft een adviesprijs van 379 euro.

Betaalbaar 5G-toestel van Samsung

De smartphone is een van de eerste betaalbare 5G-smartphones van Samsung. Voorheen waren de 5G-functionaliteit bij Samsung vooral te vinden in het duurdere segment zoals bijvoorbeeld de S20-lijn.

Samsung heeft de smartphone uitgerust met een 6,6 inch scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Aan de bovenzijde is er een druppelvormige inkeping te vinden in de smartphone voor de frontcamera. Deze camera heeft een resolutie van 20 megapixel.

Onder de motorkap van het toestel is er een Snapdragon 750G-chip te vinden met minimaal 4GB aan RAM en 128GB aan uitbreidbare opslag. De batterij heeft een capaciteit van 5000mAh.

Op de achterkant zijn vier cameralenzen in een vierkante opstelling aanwezig, het gaat hierbij om een 48-megapixelcamera, een ultragroothoeklens met een resolutie van 8 megapixel, een macrocamera en een specifieke dieptecamera van 5 megapixel. De dieptelens is bedoeld om de diepte te meten.

Afhankelijk van de variant heeft de smartphone 4, 6 of 8GB aan opslagcapaciteit. De interne opslag van 128GB kan je uitbreiden met een microSD-kaartje.

Samsung heeft de smartphone voorzien van Android 10 met de OneUI 2.5 interface.

Samsung Galaxy A42 5G beschikbaarheid

Vanaf medio november is de smartphone te verkrijgen in het zwart, wit of grijs. De adviesprijs is 379 euro.

