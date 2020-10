Apple onthult nieuwe HomePod Mini

Apple heeft zojuist de nieuwe HomePod mini uitgebracht. Het gaat hierbij om een kleinere versie van de HomePod. Dit zijn d details van de nieuwe HomePod Mini.

HomePod mini officieel

Tijdens het evenement van 13 oktober heeft Apple de nieuwe HomePod Mini uitgebracht. De HomePod Mini is een compactere versie van de HomePod. De originele HomePod is nooit in Nederland verschenen.

Het nieuwe exemplaar is een stuk compacter, maar ook goedkoper. Uiteraard beschikt de HomePod Mini ook over Siri-ondersteuning. In de HomePod mini is een S5-chip te vinden welke ook is te vinden in de Apple Watch Series 5. De grotere HomePod gebruikt de snellere A8-chip.

Al sinds 2019 zijn er geruchten over een HomePod mini verschenen. De gewone HomePod verscheen in 2018 op de markt.

HomePod kopen?

HomePod is te koop vanaf 6 november, en ligt op 16 november in de winkels voor 99 dollar. De Nederlandse prijs weten we nog niet, het is vooralsnog onduidelijk of de speaker verkocht zal worden in Nederland. De eerste HomePod verscheen ook nooit in Nederland.