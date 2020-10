iPhone 12: De nieuwe basis iPhone als opvolger van de iPhone 11

Apple heeft zojuist de nieuwe iPhone 12 uitgebracht als opvolger van de iPhone 11. De nieuwe iPhone 12 is voorzien van enkele nieuwe veranderingen. De 6,1-inch versie is de iPhone 12 waarbij er ook een variant met een 5,4-inch is uitgebracht. Apple heeft de kleinere 5,4-inch uitgebracht onder de naam iPhone 12 Mini. Meer over de iPhone 12 Mini is te vinden in dit artikel.

Op het eerste gezicht lijkt de iPhone 12 vrij veel weg te hebben van zijn voorgangers. De voorkant is zo goed als identiek, maar vooral vanuit de zijkant zijn er veel vernieuwingen. De randen zijn recht en dunner in vergelijking met zijn voorganger. Ook is de notch op de iPhone iets kleiner geworden.

De zijkanten van de iPhone zijn nu gemaakt van aluminium. De iPhone 12 is beschikbaar in rood, wit, lichtgroen, donkerblauw en zwart.

Specificaties

De processor van de iPhone 12 is de A14 Bionic-chip welke al is te vinden bij de iPhone Air 2020. Standaard beschikt de iPhone 12 over 64GB aan opslag.

Uiteraard beschikt de iPhone 12 over 5g-internet. De iPhone 12 is in theorie al geschikt voor de snelste vorm van 5G (mmWave), maar de Nederlandse zendmasten zijn hiervoor nog niet geschikt. Apple heeft technieken toegepast waardoor de iPhone automatisch terug kan schakelen naar 4G om energie te besparen. Het design en de antennes zijn speciaal voor de iPhone ontworpen.

Camera

De twee camera lenzen zijn net weer iets beter geworden in vergelijking met zijn voorganger. Apple heeft een tele-fotolens toegevoegd met een diafragma van f/1,6. Hierdoor kan de iPhone 12 beter licht opvangen. Ook de nachtmodus is flink aangepast voor de iPhone 12 en werkt nu ook bij timelapse-films.

iPhone 12 prijs en release

De prijs van de iPhone 12 is 799 dollar. De iPhone 12 is vanaf vrijdag te bestellen en een week later zal je de iPhone al ontvangen.

Voor de iPhone 12 Mini moet je langer geduld hebben, deze zal pas vanaf begin november in de pre-order gaan waarna de release zal plaatsvinden op 13 november.

De prijzen in Nederland zijn:

64GB: 909 euro

128GB: 959 euro

256GB: 1079 euro

Bekijk het overzicht met alle prijzen en beschikbare datums voor de pre-order.