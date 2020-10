iPhone 12 Pro (Max) officieel uitgebracht: Dit moet je weten over het nieuwe toestel

Apple heeft tijdens de iPhone 12-presentatie naast de iPhone 12 Mini ook de nieuwe iPhone 12 Pro uitgebracht. De nieuwe iPhone 12 Pro is het nieuwste model van Apple welke beschikt over high-end specificaties.

Na maanden van geruchten heeft Apple op 13 oktober de nieuwe iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max op de markt gebracht. De iPhone 13 Pro (Max) is de opvolger van de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max.

Dit zijn de iPhone 12 Pro en 12 Pro max

De nieuwe iPhone 12 Pro heeft een design wat veel weg heeft van de iPhone 4. Hierdoor zijn de randen niet meer afgerond maar hoekig. Het frame rondom de iPhone is van metaal. Het scherm is bij de iPhone 12 Pro ook plat. De randen rondom de iPhone zijn wel iets dunner in vergelijking met zijn voorganger.

Het scherm van de iPhone 12 Pro is 6,1 inch groot. Het grootste model de iPhone 12 Pro Max beschikt over een scherm van 6,7-inch. Daarmee is het Pro Max het grootste toestel van Apple welke op de markt is gebracht.

5G-ondersteuning

Na veel geruchten over de 5G-ondersteuning op de iPhone heeft Apple laten weten dat er 5G is te vinden op de iPhone 12 Pro. 5G is momenteel beschikbaar in Nederland en zal de komende jaren worden uitgebreid met hogere snelheden.

A14

Onder de motorkap is er en A14-bionic-chip te vinden. Deze chip is onder andere ook te vinden in de iPad Air 2020.

Camera

De camera is flink aangepast en beschikt over een nieuwe LiDAR-sensor. Hiermee is het mogelijk om 3D-beelden te maken. Apple gebruikt de nieuwe sensor ook voor AR-toepassingen welke via de iPhone 12 Pro mogelijk zijn.

Verder zijn er een viertal camera’s aanwezig op de achterzijde. Het gaat hierbij om een camera, groothoeklens en telelens. In vergelijking met zijn voorgangers heeft vooral de telelens een flinke verbeteringen doorgemaakt. Er is een optische zoom mogelijk tot 5x.

Ook de hoofdcamera is voorzien van een grotere lens waarmee er meer licht opgevangen zal worden. Dit geeft als resultaat betere foto’s in donkere omstandigheden. De Pro Max heeft een camera met 65mm-lens voor 2,5x zoom ten opzichte van de primaire camera.

Beide toestellen beschikken over Apple ProRaw. Met deze nieuwe functionaliteit krijg je meer controle over het gebruik van kleur, details en dynamische bereik via RAW fotografie.

Beschikbaarheid

De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max zijn de duurste toestellen in het iPhone 12-segment. De iPhone 12 mini is goedkoper.

De iPhone 12 en 12 Pro komen op 23 oktober uit voor 909 en 1159 euro. De 12 mini en Pro Max verschijnen op 13 november voor 809 en 1259 euro. Een week voor de verkoop zijn de toestellen te bestellen. Vanaf aanstaande vrijdag kan je hierdoor de iPhone 12 en 12 Pro pre-orderen.

Het 64GB heeft ruimte gemaakt voor de 128GB-versie als instap.

Dit zijn de iPhone 12 Pro prijzen:

iPhone 12 Pro:

128GB: 1159 euro

256GB: 1279 euro

512GB: 1509 euro

iPhone 12 Pro Max:

128GB: 1259 euro

256GB: 1379 euro

512GB: 1609 euro

Bekijk het overzicht met alle prijzen en beschikbare datums voor de pre-order.