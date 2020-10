Amazon Prime Day: Bekijk alle aanbiedingen van Amazon

Het jaarlijkse Amazon Prime Day evenement is begonnen. Sinds 13 oktober is Prime Day gestart. De actieperiode loopt van 13 tot 14 oktober. Voor het eerst kunnen we vanuit Nederland volop profiteren via de Nederlandse website van Amazon.nl.

Tijdens Amazon Prime Day worden er een flink aantal producten voor lage prijzen aangeboden. Hierdoor is het mogelijk om te profiteren van mooie aanbieding. Net zoals vorig jaar duren de deals 48 uur lang en heb je de tijd tot 14 oktober om 23u59 om de beste deals te scoren.

Een Amazon Prime-abonnement is wel een vereiste voor het bestellen van Prime Day aanbieding. Voor Prime is het mogelijk om een proefperiode aan te vragen van 30-dagen waarmee je alsnog de producten kan bestellen.

Meer dan één miljoen aanbiedingen

In totaal zijn er meer dan één miljoen aanbiedingen op Amazon tijdens de actieperiode. Prime Day kan je het beste vergelijken met de bekende Black Friday actieperiode. Alleen is Prime Day wel beschikbaar voor Amazon Prime abonnees.

Het volledige aanbod is hier te vinden.

Enkele deals

Een aantal opvallende en interessante deals. Logitech pakt groots uit met Prime Day. Zo zijn er een aantal game-accessoires flink goedkoper te verkrijgen. Bekijk het aanbod van Logitech. Een goed voorbeeld is de Logitech MX Master draadloze muis.

Ook heeft Ring verschillende aanbiedingen met onder andere bewakingscamera’s en de slimme deurbel. De slimme deurbel is te verkrijgen voor 139,99 euro. Bekijk het aanbod van Ring

Ook de PlayStation VR is voordeliger te verkrijgen voor 199,99.

Veel aanbiedingen

Het aanbod is enorm. Via de pagina van Amazon kan je eenvoudig het aanbod bekijken en vergelijken per product categorie of merk.