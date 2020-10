Netflix stopt met gratis proefperiode van 1 maand

Het is bij Netflix niet langer mogelijk om een maand gratis Netflix te kijken. Eerder was het een mogelijkheid door voor het einde van de maand het abonnement op te zeggen, om zonder te betalen een maand Netflix te gebruiken. Deze methode is nu niet meer mogelijk.

Netflix proefperiode

Netflix stopt met de volledige proefmaand. In plaatst daarvan is de focus verschoven naar de eenvoudig voor het opzeggen van een Netflix-abonnement. Het Netflix abonnement is volgens het bedrijf altijd opzegbaar.

Op de Netflix-website wordt uitgelegd dat er “geen omslachtige contract en geen verplichtingen” aan een abonnement zijn verbonden. Hierdoor kan je altijd opzeggen. Maar een proefperiode zonder te betalen zit er hierdoor niet meer in.

Netflix is in Nederland te verkrijgen voor 7,99 euro per maand.