OnePlus 8T officieel uitgebracht: Beter en goedkoper in vergelijking met OnePlus 8

OnePlus heeft zojuist haar nieuwe device aangekondigd. De OnePlus 8T is de nieuwste smartphone van het bedrijf en de opvolger van de OnePlus 8. De OnePlus 8T heeft veel vernieuwingen waaronder een beeldscherm met een verversingsnelheid van 120Hz. Ook is er een snellere oplaadtechniek en zijn er verbeteringen toegepast aan de camera kwaliteiten.

OnePlus 8T officieel

De OnePlus 8T is de nieuwste smartphone welke beschikt over hoogwaardige specificaties. De 8T zal in het aanbod komen naast de OnePlus Nord, 8, 8T en de 8 Pro.

Specificaties

De OnePlus 8T heeft een 6.55-inch 120Hz AMOLED scherm. Verder is er een Snapdragon 865 processor te vinden met een Adreno 650 GPU. Er zullen twee varianten op de markt verschijnen waaronder een variant met 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan interne opslag of een versie met 12GB aan werkgeheugen en 265GB aan interne opslag. De Snapdragon 865 processor maakt een 5G verbinding mogelijk op de smartphone.

Het model is standaard voorzien van OxygenOS gebaseerd op Android 11.

Scherm

In vergelijking met de OnePlus 8 is er een nieuw scherm toegepast. Hiermee heb je nu een 120Hz display in plaats van 90Hz.

Opladen

De 8T is voorzien van de nieuwe Warp Charge 65 techniek. De batterij is volledig opgeladen in 39 minuten. Draadloos laden is vooralsnog niet mogelijk.

Camera

Aan de achterzijde zijn er in totaal een viertal camera’s te vinden. Het gaat hier om een 48 MP main camera, een 16 MP groothoeklens, een 5 MP macrolens en een 2 MP monochrome lens.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe OnePlus 8T is vanaf 14 oktober te bestellen als pre-order. Vanaf 20 oktober is de smartphone te bestellen via onder andere; OnePlus website, Coolblue, T-Mobile en Amazon. OnePlus heeft de smartphone de volgende prijs meegegeven: