Opzoek naar een nieuwe iPhone? iPhone 11 en iPhone XR aanzienlijk goedkoper

Apple heeft gister de nieuwe iPhone 12-serie uitgebracht. Sinds de release van de nieuwste iPhones zijn er een aantal iPhones aanzienlijk goedkoper geworden. Het gaat hierbij om de iPhone 11 en iPhone XR. Beide iPhones zijn met meer dan 100 euro goedkoper te bestellen.

iPhone 12

Apple heeft gister tijdens een evenement de nieuwe iPhones uitgebracht. Het gaat hierbij om de iPhone 12 en iPhone 12 Pro (Max). Naast de twee opvolgers van de iPhone 11 en iPhone 11 Pro heeft Apple ook de nieuwe iPhone 12 Mini uitgebracht. Opzoek naar een nieuwe iPhone 12. Bekijk de iPhone 12 pre-order informatiepagina.

iPhone 11 aanbieding

Apple verkoopt de iPhone 11 en iPhone XR nog steeds, maar wel voor een gunstiger tarief. Beide iPhones zijn te bestellen voor:

Phone 11: Instapprijs € 689 (voorheen € 809)

iPhone XR: Instapprijs € 589 (voorheen € 709)

De iPhone 11 is nog altijd een prima toestel welke vorig jaar op de markt verscheen. Hiermee is het toestel een goed alternatief op de iPhone 12. De iPhone XR is al iets ouder en bevat twee jaar oude hardware. De nieuwe iPhone 12 Mini is een beter alternatief met moderne hardware. Wel is de iPhone 12 mini met een instapprijs van 809 euro flink duurder ten opzichten van de iPhone XR voor 589 euro.

iPhone 11 bestellen?

Bij onder andere Coolblue en Bol.com is de iPhone 11 te bestellen met ruim 100 euro korting. Bekijk het aanbod bij Coolblue en Bol.com